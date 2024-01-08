Рыбинск. Криминальная хроника

В Рыбинске полицейскими задержан подозреваемый в совершении разбоя

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный, в одном из магазинов в центре Рыбинска, угрожая ножом продавцу, похитил из кассы денежные средства в сумме 13 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан местный житель, мужчина 1976 г.р., который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с ч.2 ст.162 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Установлен подозреваемый в совершении серии краж из дачных домов

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о краже из дачного дома в г. Рыбинске. Заявитель пояснил, что неизвестный, разбив окно, проник в дом и похитил личные вещи.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно–розыскных мероприятий установлен подозреваемый – неработающий житель г. Рыбинска, 1997 г.р.

В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению еще восьми аналогичных преступлений. Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что не имеет постоянного места жительства, совершал кражи имущества и личных вещей для собственного использования и с целью продажи.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела. Похищенное частично изъято. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Сотрудниками ДПС ГИБДД в ночное время на ул. Чкалова г. Рыбинска был выявлен автомобиль «Шкода Октавия», под управлением мужчины 1988 г.р., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортным средством.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Автомашина помещена на штрафстоянку.

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в краже сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от жительницы г. Рыбинска 1959 г.р. о том, что в магазине на ул. Луначарского, похищен сотовый телефон, оставленный ею без присмотра, на ящике для хранения вещей, расположенном при входе в магазин. Ущерб составил 8000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая в совершении кражи – местная жительница 1958 г.р. Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что воспользовалась тем, что телефон оставлен без присмотра, и похитила мобильное устройство.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Будьте внимательны – не оставляйте свое имущество без присмотра, даже на короткий промежуток времени, чтобы исключить хищение.

Полиция предупреждает о возможном обмане на сайтах по продаже товаров и услуг

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Ставропольского края 1985 г.р. и сообщил о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами.

На сайте по продаже товаров и услуг в сети интернет мужчина нашел объявление по продаже автомашины «Газель», «продавец» сообщил, что для оформления сделки необходимо приехать в г. Рыбинск, с осмотром и подготовкой необходимых документов поможет «знакомый», сам «продавец» подъехать не может. Прибыв в назначенное место и осмотрев автомашину, заявитель связался с «продавцом» по телефону и перевел ему денежные средства в сумме 443 тысячи рублей.

Однако, завершить сделку купли–продажи не представилось возможным, так как выяснилось, что в действительности хозяином «Газели» оказался мужчина, который приехал показать автомобиль, он пояснил, что переоформить транспортное средство сможет только после оплаты, деньги на его счет не поступали. Заявитель попытался повторно связаться с «продавцом» по телефону, но он на связь уже не выходил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания.