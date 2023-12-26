Внимание, мошенники!

Жительницы г. Рыбинска перевели денежные средства, следуя указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась пенсионерка 1945 г.р. и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счета заявителя, убедили ее обналичить денежные средства в сумме 285 тысяч рублей, проследовать к банкомату в микрорайон Веретье и перевести на указанный неизвестными расчетный счет. Что женщина и сделала. После того, как горожанка вернулась домой, неизвестные, убедили осуществить онлайн – перевод на неизвестный ей счет в сумме 50 тысяч рублей. Общий ущерб составил 335 тысяч рублей.

Также в полицию поступило заявление от местной жительницы 1958 г.р., которая под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» перевела неизвестным 126 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч.3 и ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.

На данный момент на территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

– По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

– При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

– Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

– Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Уважаемые жители г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района!

27 декабря 2023 года в период с 16-00 до 17-00 часов состоится «прямая линия» с начальником МУ МВД России «Рыбинское» Олегом Анатольевичем Егоровым.

По телефону 24-26-01 Вы сможете задать свои вопросы, которые не удается решить в различных подразделениях МУ МВД России «Рыбинское». Высказать свои замечания и пожелания о работе полиции и о состоянии правопорядка на территории г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района.