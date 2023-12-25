Рыбинск. Криминальная хроника с 18 по 24 декабря

Житель Рыбинска по указаниям телефонных мошенников перевел более полумиллиона рублей

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился пенсионер 1952 г.р., который сообщил, что ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и под предлогом сохранности денежных средств и перевода их на «безопасный счет», убедили обналичить сбережения в сумме 190 тысяч рублей, и перевести денежные средства на указанный банковский счет через банкомат. После чего, неизвестные убедили заявителя оформить два потребительских кредита на сумму 386 тысяч рублей и также перевести на указанный счет. Информацию в банке потерпевший не перепроверил и выполнил указания звонивших. Ущерб составил 576 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

Полиция призывает не вступать в диалог с неизвестными

Мошенники используют разные приемы, чтобы убедить действовать по их инструкциям. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительных операциях на банковских счетах, о попытке оформления кредита. В ходе разговора убеждают потерпевших для обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах выполнять все требования «сотрудников банка». Могут представиться сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники могут обратиться по имени и отчеству. Для большей достоверности, также применяют программы подмены телефонных номеров, таким образом создавая видимость того, что разговор происходит с настоящим работником банка, правоохранительных органов и т.п., при этом, могут называть данные реально существующих должностных лиц.

Полиция предупреждает: сотрудники правоохранительных органов и представители банковских организаций никогда не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам, а также не требуют перевести деньги на безопасные счета.

При поступлении телефонного звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении третьим лицом кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства» немедленно прекратите разговор. Для уточнения информации обратитесь в ближайшее отделение банка лично, либо позвоните по официальному номеру, который указан на оборотной стороне банковской карты. Не сообщайте никому свои данные, данные банковских карт и коды из SMS-сообщений. Не устанавливайте на свои мобильные устройства приложения по просьбе незнакомых лиц.

На влетевшую в автобус на легковушке автоледи заведено уголовное дело

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дело для производства дальнейшего расследования передано в следственные органы регионального управления Следственного комитета России.

Напомним, поздним вечером 23 декабря женщина в возрасте 31 года, нарушив ПДД, управляя автомобилем «фольксваген», на высокой скорости въехала в бок рейсового рыбинского автобуса. От удара автомобиль буквально ввалился в салон автобуса, нанеся тяжелые травмы двум женщинам, 68 и 43-х лет, и молодому человеку, 23-х лет, который работал кондуктором автобуса. Пострадавшие получили черепно-мозговые травмы и находятся в реанимационном отделении одной из больниц Рыбинска. Как сообщают очевидцы, очень похоже было, что женщина очень пьяна. От освидетельствования на предмет алкоголя в крови дама отказалась.

Кроме уголовного дела по факту ДТП в отношении 31-летней автоледи возбудили три дела об административных правонарушениях. А именно: за проезд на красный сигнал (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ) , повреждение дороги и дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП РФ) и невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

В сеть попали кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали поездку дамы на «фольксвагене» по городу. Автомобиль на высокой скорости летит по обледенелым улицам через все перекрестки, не притормаживая перед светофорами.

Местные жители в соцсетях сообщают, что муж дамы – известный автоюрист. И высказывают сомнения в том, что данная автоводительница понесет заслуженное наказание.

Раскрыта кража из пункта выдачи товаров

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из помещения пункта выдачи товаров одного из интернет-магазинов, неизвестный похитил одежду и обувь. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что злоумышленник заказал в интернет – магазине одежду и несколько пар обуви, пришел в пункт выдачи за заказом и в примерочной, поменял новые вещи на старые, положив их в пакеты. Затем, пояснив работнику пункта, что товар не подошел по размеру, оформил возврат. После чего скрылся.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый местный житель 2001 г.р., который дал признательные показания и пояснил, что вещи похитил для личного использования.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудниками полиции раскрыта кража дорогостоящего смартфона

Ранее в полицию г. Рыбинска поступило заявление от местной жительницы о краже смартфона стоимостью 80 тыяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что заявительница, работая фотографом в кафе на мероприятии, оставила свой телефон без присмотра. После чего, она обнаружила его отсутствие.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая в совершении преступления жительница г. Рыбинска 1986 г.р., которая призналась в содеянном и пояснила, что в кафе заметила оставленный смартфон, забрала его и скрылась. Потом испугалась ответственности и выбросила его.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ Кража предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Установлен подозреваемый в краже денег с найденной банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 49-летняя местная жительница и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый местный житель 2002 г.р., который дал признательные показания.

Полицейскими установлено, что молодой человек воспользовавшись найденной им на улице банковской картой, которая оборудована чипом бесконтактного способа оплаты, осуществил покупки продуктов питания в различных магазинах города на сумму более 15 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.158УК РФ «Кража».

В соответствии с ч.3 ст.158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в серии краж из дачных домов

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о краже из дачного дома в Рыбинском районе. Заявитель пояснил, что неизвестные, взломав двери, проникли в дом и похитили провода от электроприборов и проводку на сумму около 7000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно–розыскных мероприятий установлены подозреваемые – не работающие жители г. Рыбинска 1974 г.р. и 1968 г.р.

В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена причастность подозреваемых к совершению еще трех аналогичных преступлений.

Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что совершали кражи имущества и личных вещей с целью продажи.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Жительница Рыбинска лишилась крупной суммы денег, следуя указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка 1961 г.р. и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счета заявителя, убедили ее выполнить ряд действий. Женщина обналичила свои сбережения и перевела на указанные неизвестными счета банковских карт, через банкомат несколькими транзакциями. Общая сумма ущерба составила 583,5 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Расследование продолжается.