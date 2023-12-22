Пока обойдемся без морозов

В завершении текущей рабочей недели вновь состоится переломный момент в погоде, который не только замедлит таяние снега, но и будет благоприятствовать укреплению его позиций.

Мощный циклон над Балтикой, всю неделю направляющий в центрально-европейскую часть России небольшие активные атмосферные фронты, к выходным займет регион своей основной частью.

Будет облачно, пройдут небольшие осадки, местами ожидается порывистый ветер, температура и ночью и днем около нуля, на дорогах гололедица.

23-24 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области ожидается температура от -2 до +2 градусов.

Атмосферное давление в выходные 723-728 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но температура понемногу начнет понижаться. Впрочем, морозов в этом году мы, вероятно, уже не увидим.

Самым холодным 24 декабря в Рыбинске было в 2012 году: -31,5 градуса, а в этот день 2019 года в городе было вполне тепло: +5,5.