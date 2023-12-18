Рыбинск. Криминальная хроника с 11 по 17 декабря

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража металлических секций забора

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестные лица с территории одного из учебных заведений похитили несколько металлических секций забора.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый – не работающий, ранее судимый местный житель 1989 г.р., который дал признательные показания.

Полицейскими установлено, что на территории школы, производились работы по смене ограждения. Заметив это, подозреваемый, в вечернее время загрузил в арендованную для перевозки автомашину снятые и оставленные без присмотра секции забора и сдал в пункт приема металлолома.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

В соответствии с ч.1. ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества при поиске работы через интернет

В полицию поступило заявление жительницы Рыбинска 1992 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее денежные средства в сумме более 370 тысяч рублей.

Установлено, что при переписке в мессенджере заявительнице неизвестные предложили подработку, а именно бронирование отелей и поднятие их рейтингов. Заявительница оформила несколько кредитов, выполнив денежные переводы на общую сумму более 370 тысяч рублей на оплату бронирования отелей. После чего «работодатели» перестали выходить на связь.

В этот же день поступило еще одно аналогичное заявление от женщины 1988 г.р., которая в мессенджере получила предложение о получении дополнительного дохода, выполняя определенные задания. Неизвестные убедили выполнить денежные переводы на сумму более 70 тысяч рублей, в качестве оплаты за товар, что заявительница и сделала. Спустя некоторое время, поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция призывает граждан быть осторожными!

Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства и предоставлять данные банковских карт по указанию неизвестных.

Сотрудники полиции в преддверии новогодних праздников призывают граждан быть предельно внимательными и осторожными при общении с неизвестными в мессенджерах, сети интернет и по телефону. Критично относиться к информации по получению работы или дополнительного заработка, а также различных предпраздничных программ и бонусов. Не торопитесь предоставлять конфиденциальную информацию своих банковских карт и переводить деньги неизвестным.

Перепроверяйте достоверность сайтов, интернет – магазинов и организаций при заказе подарков, билетов на праздничные мероприятия.

Не выполняйте указаний незнакомых лиц.

Не переводите денежные средства незнакомым лицам, ни под каким предлогом.

Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

Жительница Рыбинска дважды попалась на «удочку» мошенников

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась местная жительница 1958 г.р., которая пояснила, что в сети интернет, во всплывающем окне браузера увидела рекламу юридической помощи лицам, пострадавшим от действий мошенников. Женщина перешла по ссылке и зарегистрировалась на неустановленном сайте. Под предлогом оказания помощи в возврате денежных средств, ранее похищенных у нее мошенниками, неизвестные убедили ее совершить несколько переводов на сумму более 186 тысяч рублей, что женщина и сделала. Спустя некоторое время, после получения переводов, сотрудники «юридической организации» перестали выходить на связь, денежные средства заявителю не возвращены.

Сотрудниками полиции установлено, что данная гражданка обращалась в органы внутренних дел месяц назад с заявлением о том, что неизвестные завладели ее денежными средствами в сумме более 760 тысяч рублей, которые она вложила в инвестиционный проект, а вывести деньги не смогла.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по обоим фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

В Рыбинске сотрудниками ДПС ГИБДД на пр. генерала Батова был выявлен автомобиль «Опель Астра», под управлением мужчины 1977 г.р., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортным средством.

Так же сотрудниками полиции на ул. Кирова в Рыбинске был выявлен еще один водитель 1996 г.р, управлявший автомашиной «ВАЗ – 2114» в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Автомашины помещены на штрафстоянку.

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Участвуя в инвестиционных проектах, жительница г. Рыбинска лишилась более 1 миллиона рублей

В полицию поступило заявление жительницы г. Рыбинска 1976 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем завладели ее денежными средствами.

Установлено, что в ходе переписки посредством мессенджеров неизвестные предложили заявительнице инвестировать денежные средства для получения дохода. В течение нескольких месяцев женщина переводила денежные средства, оформляя кредиты. Общая сумма переводов составила более 1,2 млн. рублей.

Впоследствии заявительница решила вывести денежные средства, однако «брокеры» на связь перестали выходить, денежные средства не возвращены.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Полицейскими задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

Вечером 8 декабря 2023 года в г. Рыбинске у одного из домов по ул. Луначарского произошел конфликт, в ходе которого мужчине 1992 г.р. было причинено ножевое ранение, от которого он скончался в больнице.

В результате оперативных мероприятий по горячим следам сотрудниками МУ МВД России «Рыбинское» был установлен и задержан местный житель 1993 г.р.

Следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».