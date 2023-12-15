От мороза к оттепели

Медленно, но верно, вглубь центрально-европейской части России пробивается активный атлантический циклон. На пути ему приходится преодолевать сопротивление, морозного антициклона.

Прохождение циклона с юго-запада в регионе будет сопровождаться снегопадами и метелью. В субботу погода будет спокойнее. А в воскресенье с приближением нового циклона, на этот раз с северо-запада, начнется потепление.

Придет первая оттепель после почти месяца, когда средняя суточная температура стала отрицательной. Передышка от морозов придется весьма кстати, но появится другая проблема – возможен сход снежных масс с крыш и гололед, предупреждают метеорологи.

16-17 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле температура воздуха повысится с -10 … -5 до +2 градусов.

Атмосферное давление в выходные понизится с 750 до 740 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится – похоже оттепель задержится до следующих выходных.

Самым холодным 16 декабря в Рыбинске было в 1997 году: -35,9 градуса, а 17 декабря 2006 года в городе было вполне тепло: +5,9.