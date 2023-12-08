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Мороз немножечко ослабнет

08.12.2023, 6:06, Погода
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Центрально-европейская часть России в ближайшее время будет находиться на восточной периферии обширного морозного антициклона. Значения средней суточной температуры местами окажутся ниже нормы на 10-12 градусов.

Циклоны, которые будут приближаться с запада и юга поспособствуют постепенному усилению восточного, юго-восточного ветра уже в выходные, что может добавить погоде дискомфорта. Облачные системы обеспечат и снег небольшой или умеренной интенсивности.

9-10 декабря в Москве и Санкт-Петербурге будет от -11 до -15 градусов мороза. Ярославская область окажется в восточной, более холодной части антициклона – здесь будет до -22 градусов.

Атмосферное давление в выходные 761-756 мм ртутного столба, ветер восточных направлений, до 4 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но морозы немного ослабнут.

Самым холодным 10 декабря в Рыбинске было в 1955 году: -32,7 градуса, а 9 декабря 2006 года в городе было вполне тепло: +6,9.




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