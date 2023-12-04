Рыбинск. Криминальная хроника

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

В полицию поступило заявление от жительницы г. Рыбинска 2004 г.р. о том, что знакомый, воспользовавшись ее сотовым телефоном, через мобильное приложение похитил деньги в сумме 12 тысяч рублей.

В результате проверки установлено, что заявительница одолжила денежные средства своему знакомому, который частями обещал вернуть всю сумму. Однако, спустя некоторое время, не желая ждать возврата долга, заявительница написала заявление в органы внутренних дел о якобы совершенной в отношении нее краже денежных средств со счета банковской карты.

В результате проведенной проверки установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении заявительницы не совершалось. Подозреваемой даны признательные показания.

В соответствии с ч. 2 ст. 306 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Полицейскими раскрыт уличный грабеж

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился мужчина 1951 г.р. и сообщил о том, что в светлое время суток на пешеходном переходе под мостом через р. Черемуху в Рыбинске неизвестный мужчина нанес ему удар по голове, затем из карманов куртки похитил сотовый телефон, банковские карты и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый ранее судимый житель Пошехонского района 1983 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с ч.2 ст.161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет.

Оперативниками установлен мужчина, заведомо ложно сообщивший об акте терроризма

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Сотрудниками уголовного розыска установлен житель г. Рыбинска 1990 г.р., который, по имеющимся данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществил звонок в службу «02» и сообщил о минировании одного из спортивных объектов г. Ярославля. В ходе проведения проверочных мероприятий опасных предметов обнаружено не было.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с ч. 2 ст. 207 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Полиция предупреждает: за фиктивную регистрацию иностранных граждан, предусмотрена уголовная ответственность

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении жителя г. Рыбинска 1982 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.

Сотрудниками полиции, в ходе проведенной поверки установлен факт фиктивной регистрации по месту жительства гражданина Узбекистана без намерения предоставить ему жилое помещение для проживания. Подозреваемым даны признательные показания.

Полиция предупреждает: максимальная санкция по статье фиктивная регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации предусматривает – лишение свободы на срок до трех лет.

Расследование продолжается.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже стремянки

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже металлической трехсекционной стремянки.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что пропала металлическая стремянка, оставленная без присмотра после монтажных работ, у опоры уличного освещения на улице Труда. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, неработающий житель микрорайона Гагаринский 1993 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания. Похищенное изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Здравствуйте, это «Госуслуги» – так могут представиться мошенники

В Ярославской области мошенники стали использовать новые предлоги для обмана граждан. Теперь они представляются сотрудниками службы поддержки портала «Госуслуги» и убеждают сообщить им данные для входа в личный кабинет под предлогом взлома аккаунта.

Сначала злоумышленники, используя номер телефона жертвы, отправляют запрос на портал «Госуслуги» на восстановление пароля от личного кабинета. Гражданину приходит по SMS код, который злоумышленники требуют назвать якобы в целях обеспечения безопасности аккаунта. После завершения операции мошенники получают полный доступ к личной информации жертвы.

Полиция предупреждает!

Сотрудники технической поддержки портала «Госуслуги» НИКОГДА НЕ ЗВОНЯТ ГРАЖДАНАМ, не запрашивают пароли к личным аккаунтам пользователей и секретные SMS-коды.

Никогда не передавайте по телефону сведений о себе, данных ваших банковских карт, паролей из SMS, кем бы ни представился позвонивший человек!

Чтобы ваша конфиденциальная информация на портале «Госуслуги» была надежно защищена, во-первых, нужно придумать для входа длинный (не менее 8 знаков) и сложный пароль – с буквами разного регистра, цифрами и символами. Использовать этот пароль нужно только на «Госуслугах», не устанавливать такой же пароль на других сайтах, например, в социальных сетях. Важно периодически менять пароль и никому его не сообщать.

Во-вторых, необходимо включить двухфакторную аутентификацию, то есть входить на портал «Госулуги» не только по логину и паролю, но и одноразовому SMS -коду.

Если возникли подозрения, что в ваш личный кабинет заходили посторонние лица, то необходимо сразу сменить пароль, завершить все сессии и проверить подозрительную активность в аккаунте, включая выдачу электронных подписей и согласия на доступ к данным.

«Родственник попал в ДТП с пострадавшими!»

В последнее время участились звонки гражданам о том, что их родные, совершили дорожно-транспортное происшествие. Необходимо перевести деньги, под предлогом освобождения их от уголовной ответственности или для оказания помощи пострадавшим в этом ДТП.

Во избежание подобных ситуаций, необходимо постоянно поддерживать связь с пожилыми родственниками, общаться с ними, рассказывать о подобных случаях и, конечно, они должны всегда иметь возможность связаться со своими взрослыми детьми, внуками, близкими и знать о том, что с ними происходит.

Как правило, мошенники могут позвонить гражданам с незнакомого номера, представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын, внук совершил ДТП, задержан сотрудниками правоохранительных органов или попал в другую неприятную ситуацию, и для решения проблемы необходимо перевести на указанный счет или передать незнакомому лицу определенную сумму денег.

Раскрытие подобных мошенничеств достаточно сложно и может потребовать большого количества времени, так как лица, участвующие в их совершении, часто находятся за пределами региона или даже в местах лишения свободы, а абонентские номера, с которых осуществляются звонки, зарегистрированы на посторонних лиц.

Полиция призывает граждан быть осторожными и напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника, знакомого неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники! Сегодня техника позволяет даже подделать голос человека. Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям! Свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Не будьте доверчивыми! Вызвать полицию можно, позвонив по телефону 02, с сотового – 102

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1982 г.р. и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств со счета в сумме 110 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, неработающий местный житель 1975 г.р., которым даны признательные показания.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлено, что заявительница пригласила в гости своего знакомого. После того как женщина уснула злоумышленник, воспользовавшись телефоном хозяйки, через мобильное приложение с ее счета, перевел денежные средства на счет своего знакомого. А затем попросил его обналичить деньги. Денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Порядок обращения граждан в органы внутренних дел с заявлениями (сообщениями) о совершении в отношении них противоправных деяний

В случае совершения в отношении граждан противоправных деяний (преступлений, административных правонарушений) они могут обратиться с заявлением (сообщением) в органы внутренних дел Российской Федерации (далее – органы внутренних дел) в установленном порядке.

Основными нормативными актами, регламентирующими порядок предъявления и рассмотрения обращений граждан органами внутренних дел, являются Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон), Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России от 12.09.2013 № 707 (далее – Инструкция).

1. Круг лиц и способ подачи обращений.

В качестве субъектов, имеющих право на обращение в государственные органы, органы местного самоуправления, Закон определяет граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединения граждан, в том числе юридические лица (далее – граждане).

Подать обращение можно:

– по почте (например, контакты УМВД России по Ярославской области, территориальных органов МВД России на районном уровне размещены на официальном сайте УМВД России по Ярославской области в разделе «Контакты»);

– через официальный сайт (например, через официальный сайт УМВД России по Ярославской области в разделе «Для граждан» – «Прием обращений»);

– факсимильную связь (например, факс дежурной части УМВД России по Ярославской области (4852) 79-52-72);

–федеральную фельдъегерскую связь и специальную связь;

– дежурную часть;

– почтовый ящик для граждан, установленный в местах зданий органов внутренних дел;

– в ходе личного приема (график приема граждан размещен на официальном сайте УМВД России по Ярославской области в разделе «Для граждан»). Допускается прием по предварительной записи. При приеме гражданин предъявляет уполномоченному должностному лицу документ, удостоверяющий его личность. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием прекращается, о чем делается запись в учетной форме. Граждане с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на прием не допускаются.

2. Виды обращений.

Обращения могут быть устными и письменными.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Выделяются следующие виды письменных обращений:

– предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;

– заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

– жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

При этом письменные обращения могут быть составлены в бумажном виде или в форме электронного документа.

Если гражданин ввиду ограниченных способностей или возможностей здоровья не может самостоятельно в письменной форме изложить суть обращения, ему оказывается помощь в написании обращения.

3. Требования к письменному обращению.

В соответствии с предусмотренными законом требованиями в обращении гражданин должен указать:

1) наименование органа внутренних дел, в который направляется обращение, или фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа внутренних дел, или его должность;

2) свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;

3) суть предложения, заявления или жалобы, просьбы, причины несогласия с обжалуемым решением, обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия в их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения обращения;

4) поставить личную подпись и дату;

5) в случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются документы и материалы либо их копии.

Если обращение подается в форме электронного документа, то помимо вышеуказанных требований к письменному обращению в обязательном порядке в обращении необходимо указать:

1) свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;

3) к обращению могут быть приложены необходимые документы и материалы в электронной форме.

Подать обращение в органы внутренних дел с помощью сети Интернет можно через официальный сайт УМВД России по Ярославской области в разделе «Для граждан» – «Прием обращений», где будет предложено заполнить специальную форму. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.

Ответ на обращение по существу поставленных вопросов не дается в случае если:

– текст письменного обращения не поддается прочтению (ч. 4 ст. 11 Закона);

– текст обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (ч. 4.1 ст. 11 Закона);

– обращение признано уполномоченным должностным лицом анонимным (письменные обращения или интернет-обращения, в которых не указаны фамилия гражданина или почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ) (п. п. 61, 146.1 Инструкции);

– обращение признано уполномоченным должностным лицом безосновательным и переписка по вопросам, поставленным в обращении, прекращена (п. 146.2 Инструкции) (обращение гражданина касается вопроса, по которому ему уже был дан ответ в рамках рассмотрения предыдущего обращения, и оно не содержит новых доводов и обстоятельств, требующих дополнительной проверки (п. 136 Инструкции));

– обращение признано некорректным по содержанию, изложению или форме. Гражданин предупреждается о недопустимости злоупотребления правом на обращение (п. 147.1 Инструкции);

– обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа внутренних дел (п. 147.2 Инструкции);

– в обращении обжалуется судебное решение (п. 147.3 Инструкции);

– невозможно подготовить ответ без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну (п. 147.4 Инструкции).

4. Сроки регистрации обращений.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган внутренних дел, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) органов внутренних дел и их должностных лиц при предоставлении государственных услуг, которые регистрируются не позднее следующего рабочего дня со дня их поступления.

Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, то оно направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

5. Сроки рассмотрения обращений.

Обращения, поступившие в орган внутренних дел в соответствии с его компетенцией, рассматриваются в течение тридцати дней со дня их регистрации. Если срок окончания рассмотрения обращения приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то обращение должно быть рассмотрено в предшествующий ему рабочий день. Указанный срок исчисляется с даты регистрации обращения в органе внутренних дел до даты подписания окончательного ответа гражданину (п. 91 Инструкции).

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на тридцать дней с одновременным письменным уведомлением об этом гражданина.

6. Права гражданина при рассмотрении обращения (ст. 5 Закона, п. 9 Инструкции).

Гражданин имеет право:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

7. Обязанности сотрудников при рассмотрении обращения (cт. 10 Закона, п. 8 Инструкции).

– обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения;

– принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

– направление гражданину письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, когда ответ на обращение не дается;

– уведомление гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с компетенцией, а также о продлении срока рассмотрения обращения;

– неразглашение сведений, содержащихся в обращении, а также информации, касающейся частной жизни гражданина;

– обеспечение сохранности и конфиденциальности документов, относящихся к предмету проверки по обращению.