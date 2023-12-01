Декабрь со снегом

Обширный циклон в средней тропосфере уверенно расширяет свои границы на восток, уходя в Сибирь и вытеснив морозные антициклоны из центрально-европейской части России.

Этот фактор «играет на руку» южным циклонам, которые формируют для региона ненастный снежный сериал. На смену одному атмосферному вихрю придет следующий, так что, в выходные ожидает новый виток ненастья – снегопады, метели и местами ледяные дожди.

2-3 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области ожидается понижение температуры с -4 днем до -9 градусов в ночные часы.

Атмосферное давление в выходные 740 до 746 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 4 метров в секунду.

В первую неделю декабря, стараниями циклонов, в регионе продолжит постепенно повышаться снежный покров, а температурный фон будет плавно понижаться – до 15 градусов мороза.