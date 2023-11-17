Характер «зимний» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Характер «зимний»

17.11.2023, 7:07, Погода
Теги: ,

Центрально-европейский регион России ждет довольно мощное арктическое вторжение с пиком, который придётся на конец второй декады ноября.

Температура даже днем останется отрицательной, предупреждают метеорологи. Но пока обойдется без больших снегопадов. Атмосферное давление будет расти, и даже есть шансы, что при неполной облачности арктический антициклон порадует нас солнцем.

Среднесуточная температура воздуха окажется на 4-5 градусов ниже среднестатистических значений.

18-19 ноября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура не превысит -4, ночью – до 10 градусов мороза.

Атмосферное давление в выходные 752 до 756 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 2 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, но к ее концу немного потеплеет.

Самым холодным 18 ноября в Рыбинске было в 1965 году: -23,1 градуса, а в этот день 1974 года в городе было еще тепло: +8,1.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Пока еще тепло

03.11 / Переменчиво и выше нормы

27.10 / Зима отступит

26.10 / Стоит ли ехать на Байкал?

26.10 / При поддержке Сбера реализован новый проект на курорте «Ярославское взморье»

20.10 / Заморозки и гололед

13.10 / Тепло, но недолго

06.10 / Зима близка

29.09 / Сентябрь завершится с теплом

28.09 / Отопительный сезон начнется в понедельник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика