Характер «зимний»

Центрально-европейский регион России ждет довольно мощное арктическое вторжение с пиком, который придётся на конец второй декады ноября.

Температура даже днем останется отрицательной, предупреждают метеорологи. Но пока обойдется без больших снегопадов. Атмосферное давление будет расти, и даже есть шансы, что при неполной облачности арктический антициклон порадует нас солнцем.

Среднесуточная температура воздуха окажется на 4-5 градусов ниже среднестатистических значений.

18-19 ноября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура не превысит -4, ночью – до 10 градусов мороза.

Атмосферное давление в выходные 752 до 756 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 2 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, но к ее концу немного потеплеет.

Самым холодным 18 ноября в Рыбинске было в 1965 году: -23,1 градуса, а в этот день 1974 года в городе было еще тепло: +8,1.