Пока еще тепло

Аномально теплая погода в центрально-европейской части России сохранится по меньшей мере до начала следующей недели.

Причина такой погоды – высокая активность атлантических циклонов, отмечают метеорологи. При этом, в ближайшие дни в регионе осадков не ожидается (как и солнца, к сожалению). Положительное отклонение от нормы составляет 4-6 градусов.

Однако в воскресенье погоду испортит приближающийся с северо-запада циклонический вихрь. Небо закроют плотные облака, и уже ночью в западной половине области начнется дождь. Ожидается пасмурная, дождливая и ветреная погода, местами ветер будет усиливаться до 12-15 м/с. Температура существенно не изменится: ночью от 0 до 5 тепла, днем +4 … +7 градусов.

11-12 ноября Москве до 7 градусов тепла. В Санкт-Петербурге и Ярославской области буде на пару градусов холоднее.

Атмосферное давление в выходные понизится с 750 до 7363 мм ртутного столба, ветер восточных направлений, до 5 метров в секунду.

К середине недели затянувшийся период теплой погоды подойдет к концу – в ночные часы температура понизится до отрицательных значений, а дожди сменятся снегом.

Самым холодным 12 ноября в Рыбинске было в 1998 году: -20,9 градуса, а 11 ноября 2010 года в городе было тепло: +13,3.