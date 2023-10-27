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Памяти жертв политических репрессий

27.10.2023, 15:32, Объявления
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30 октября в День памяти жертв политических репрессий в Рыбинске состоится возложение цветов к закладному камню в поселке Переборы. Начало митинга в 11 часов.

Много лет небольшой сквер на въезде в Переборы становится местом проведения памятных мероприятий. В этот день у камня собираются граждане, пострадавшие от политических репрессий, и их родственники, общественники и учащиеся близлежащих школ, чтобы почтить память о людях, подвергшихся репрессиям. С 1930 по 1950 годы в Переборах располагался приемник-распределитель Волжского исправительно-трудового лагеря. Сюда прибывали тысячи заключенных, в том числе осужденных по политическим мотивам.

На сегодняшний день в Рыбинске проживает 149 реабилитированных граждан.




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