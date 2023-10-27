Зима отступит

В последние дни зимняя погода продолжала свое наступление. Но к ноябрю, все измениться.

Так локальные заряды снега прошли на Русском Севере, на Северо-Западе и в Центральной России, а также в Волго-Вятском регионе, Верхнем и Среднем Поволжье, Предуралье и на Урале.

Однако к выходным влияние скандинавского антициклона сменится влиянием теплого атмосферного фронта западного циклона. Местами пройдет небольшой снег, задует восточный порывистый ветер, а температура начнет понемногу повышаться.

В Москве и Санкт-Петербурге 28-29 октября потеплеет до +2 градусов. В Ярославской области – ожидается около нуля.

Атмосферное давление в выходные 737-745 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

В начале следующей недели, немного попугав снегом и холодом, зима отступит под мощной волной атлантического тепла. Так, к началу ноября метеорологи прогнозируют резкое повышение температуры – днем до +8 … +12 градусов. Впрочем, оно будет очень кратковременным.

Самым холодным 29 октября в Рыбинске было в 1968 году: -17,8 градуса, а в этот день 2013 года в городе было тепло:+14,6.