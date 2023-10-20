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Заморозки и гололед

20.10.2023, 7:07, Погода
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В центрально-европейскую часть России приходят заморозки и гололедица.

Регион на протяжении всего октября остаётся во власти атлантических циклонов, отмечают метеорологи. И очередное похолодание – следствие влияния одного из них. Облачные поля атмосферного вихря накроют практически всю региона. При этом, интенсивность осадков здесь ожидается небольшой.

Похолодание принесет арктический антициклон. Временами еще ожидаются дожди, но ветер поменяет направление на северо-восточное, а с затоком арктического воздуха придет понижение температуры. Не исключена гололедица.

В Москве и Санкт-Петербурге днем не выше +4, ночью – до -2 градусов. В Ярославской области будет на пару градусов холоднее.

Атмосферное давление 21-22 октября 754-744 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 4 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Самым холодным 22 октября в Рыбинске было в 1976 году: -12,3 градусов, а 21 октября 2021 года в городе было вполне тепло:+14,2.




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