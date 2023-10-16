Рыбинск. Криминальная хроника

В Рыбинске установлен подозреваемый в совершении кражи из ячейки для хранения вещей

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от пенсионерки 1947 г.р., которая сообщила, что из ячейки для хранения вещей, установленной в продуктовом магазине, неизвестные похитили сумку с мобильным телефоном и деньгами в сумме 2000 рублей, а также пакет с продуктами питания. Общий ущерб составил 5000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что заявительница закрыла ячейку на ключ, но забыла его на ящике. Этим воспользовался мужчина, который выходил из магазина, увидел ключ, открыл ячейку и похитил ее содержимое.

Личность гражданина была установлена, по месту его проживания обнаружено похищенное, сумка с вещами и пакет с продуктами были возвращены пенсионерке.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность

В Рыбинске на ул. Волжская сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Киа» под управлением мужчины 1988 г.р., который находился в состоянии опьянения. Также во Фрунзенском районе г. Ярославля полицейскими выявлен автомобиль «Шевроле», мужчина 1994 г.р., управлявший транспортным средством, находился в состоянии опьянения. Установлено, что ранее граждане были лишены права управления транспортными средствами за аналогичные правонарушения.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Полиция предупреждает

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась жительница г. Рыбинска 1931 г.р. о том, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее сестра, стала виновницей ДТП, в котором есть пострадавшие. Под предлогом решения всех вопросов и оказания помощи пострадавшим, завладели денежными средствами в сумме 670 тыс. рублей, которые пенсионерка передала незнакомому мужчине.

В этот же день в полицию поступило еще два аналогичных заявления от пенсионерок 1944 г.р. и 1941 г.р., которые под предлогом освобождения от уголовной ответственности своих родственников, якобы виновных в совершении ДТП, передали денежные средства неизвестному мужчине в сумме 650 тысяч рублей и 370 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц причастных к данным противоправным деяниям.

Сотрудники полиции предупреждают: мошенники могут позвонить гражданам, представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын (внук) совершил ДТП, задержан сотрудниками правоохранительных органов или попал в другую неприятную ситуацию и для решения проблемы необходимо перевести на указанный счет или передать незнакомому лицу определенную сумму денег.

Полиция призывает граждан быть осторожными и напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника, знакомого неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники!

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, попавшем в беду? В случае такого звонка не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем, свяжитесь с родственником, который “попал в беду”, обратитесь в полицию по телефону «02», с мобильного «102».

Во избежание подобных ситуаций, необходимо постоянно поддерживать связь с пожилыми родственниками, общаться с ними, рассказывать о подобных случаях и, конечно, они должны всегда иметь возможность связаться со своими взрослыми детьми, внуками, близкими и знать о том, что с ним происходит.

Рыбинскими полицейскими установлены двое молодых людей, наносивших надписи на фасады зданий

Ранее в полицию г. Рыбинска от граждан поступил ряд сообщений о том, что на фасадах зданий по ул. Крестовой нанесены надписи.

По данному факту подразделением дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Сотрудниками полиции установлены двое молодых людей 16 и 17 лет, которые при помощи аэрозольных баллончиков с краской нанесли надписи, содержащие информацию о нелегальном интернет-ресурсе.

В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Инспекторами ДПС ГИБДД задокументирован факт покушения на дачу взятки должностному лицу

В г. Рыбинске Ярославской области нарядом ДПС ГИБДД остановлен автомобиль ВАЗ-21102 под управлением мужчины, 1958 г.р.

За непривлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), водитель, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки, попытался передать сотрудникам ДПС денежные средства в размере 30 000 рублей, однако довести задуманное до конца не смог. Полицейские незамедлительно сообщили о противоправных действиях нарушителя в дежурную часть, факт покушения на дачу взятки был задокументирован.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственными органами принято процессуальное решение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (Покушение на дачу взятки должностному лицу).

Полиция предупреждает: во всех патрульных автомобилях Госавтоинспекции в штатном режиме установлены видеорегистраторы, позволяющие фиксировать действия сотрудников ДПС ГИБДД с участниками дорожного движения. Экипажи ДПС обязаны нести службу и проводить все административные процедуры с участниками дорожного движения только в зоне действия видеорегистраторов. В соответствии с действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность не только за получение взятки, но и за дачу взятки.

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего

26 сентября 2023 г. в Рыбинске одной из квартир на улице Ворошилова было обнаружено тело мужчины 1954 г.р. с признаками насильственной смерти.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый мужчина 1979 г.р.

По предварительным данным, между 69-летним потерпевшим и 44-летним подозреваемым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых последний скончался.

Рыбинским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)