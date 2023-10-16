«Сообщи, где торгуют смертью»

Жители Рыбинска могут помочь в борьбе с распространением наркотиков. С 16 октября на территории города Рыбинска стартует Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции – сбор и проверка оперативной информации о фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ с привлечением общественности к участию в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. А также оказание квалифицированной помощи и консультации в лечении и реабилитации наркозависимых.

Жители Рыбинска на условиях анонимности могут сообщить информацию о фактах хранения, сбыта наркотических веществ, а также рекламе и пропаганде веществ на различных сайтах и через мессенджеры.

Информацию принимают по следующим телефонам:

8 (4852) 731-050 — телефон доверия УМВД России по Ярославской области;

8 (4855) 290-233 — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Рыбинска;

8 (4855) 290-081 — отдел по профилактике правонарушений администрации города Рыбинска.

Информацию об оказании квалифицированной помощи и консультацию по вопросам лечения и медицинской реабилитации наркозависимых можно получить в диспансерно-поликлиническом отделении Ярославской наркологической больницы, телефон: 8 (4855) 245-159.

Акция продлиться до 27 октября.