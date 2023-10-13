Тепло, но недолго

В последние дни рабочей недели погоду в центрально-европейском регионе России определил североатлантический циклон.

В результате воздействия небо закрыли облака, начались осенние дожди, а ветер усилился до штормовых показателей. При этом существенно вырос температурный фон.

В выходные западно-восточный перенос воздушных масс усилится, а значит, и теплое дыхание Атлантики, из-за чего температура подрастет до климатической нормы сентября. При этом, порывы ветра заметно ослабнут.

Однако ближайшее воскресенье станет не только последним днем уходящей недели, но и периода теплой погоды.

В Москве и Санкт-Петербурге 14-15 октября дневная температура повысится до 16 градусов тепла, а ночью будет не ниже +7. Ярославская область окажется на периферии атмосферного вихря, так что будет на пару градусов прохладнее.

Атмосферное давление в выходные 741-737 мм ртутного столба, ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

В начале следующей недели в тыловой части циклона похолодает. Это похолодание тоже может восприниматься резким, ведь если в выходные температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов, то уже в середине недели, едва дотянет до нее.

Самым холодным 14 октября в Рыбинске было в 1976 году: -9,0 градусов, а 15 октября 2018 года в городе было почти по-летнему тепло:+17,8.