Зима близка

Центрально-европейский регион России продолжает находиться под влиянием серии активных циклонов, перемещающихся с северо-запада.

Они принесут ненастную погоду, осадки, сильный порывистый ветер и резкое понижение температуры воздуха.

Конец недели на Русской равнине пройдёт под знаком похолодания, предупреждают метеорологи. Уже к воскресенью зона локальных снежных зарядов продвинется на юг на 1200 километров, и первые признаки приближения зимы станут проявляться на большей части региона вплоть до линии Брянск-Ульяновск.

Под влиянием циклона температура в регионе понизилась, ветер усилился, начались дожди.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области 7-8 октября температура понизится до 4 градусов тепла, и тем у кого не дали отопление будет совсем не комфортно.

Атмосферное давление в выходные 736-725 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

В начале следующей недели погода продолжит немного понижаться, но до нулевых значений не дойдет. А к следующим выходным, даже немного потеплеет.

Самым холодным 8 октября в Рыбинске было в 2001 году: -5,2 градуса, а 7 октября 1999 года в городе было по-летнему тепло:+22,0.