Рыбинск. Криминальная хроника с 25 сентября по 1 октября

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Рыбинском районе, в результате которого погиб пешеход

01 октября около 00.30 на автодороге Рыбинск-Глебово в Рыбинском районе произошло ДТП – молодой человек 2000 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход – мужчина 1988 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП, следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем: пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходу, двигающемуся по проезжей части рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи колес из автомашины

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Прибрежный и сообщил о том, что неизвестный в ночное время, похитил комплект колес из автомашины «ВАЗ 21102», оставленной около дома на улице М. Горького. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – неработающий житель микрорайона Гагаринский 1986 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что разбил окно передней пассажирской двери автомашины и похитил из салона комплект автошин.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в угоне автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в Рыбинском районе от дома пропала автомашина «Тойота Корса».

В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска данная автомашина обнаружена в микрорайоне Веретье.

В совершении преступления подозревается житель г. Рыбинска 1998 г.р., который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился к своему знакомому с просьбой подвезти его до дома. Получив отказ, подозреваемый проник в салон автомашины, вырвал провода из замка зажигания, завел автомашину и уехал.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что угнал автомашину, чтобы доехать до дома.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч 1 ст. 166 УК РФ (угон). Автомобиль изъят.

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Раскрыта кража антикварного самовара

Ранее в полицию обратился житель Рыбинского района 1956 г.р. и сообщил, что из уличной беседки, расположенной на придомовой территории, неизвестным лицом был похищен старинный медный самовар. Причиненный ущерб оценен в 100 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1993 г.р.: по имеющейся информации после совершения кражи он сдал антикварный самовар в пункт приема лома цветного металла.

В отношении мужчины 1993 г.р. возбуждено уголовное дело по п. “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ “Кража”, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.