Сентябрь завершится с теплом

Центрально-европейская часть России все еще наслаждается последними теплыми днями этой осени. Но это ненадолго.

Сентябрь в регионе действительно удался, отмечают метеорологи. В Москве, всего 10 дней температура не поднималась выше +20 градусов, а осадков выпало 6 мм – и это антирекорд. И так почти на всей Русской равнине.

Такое начало осени случилось благодаря атмосферному блоку. Над регионом сформировался огромный антициклон, в область которого лишь эпизодически прорывались фронты циклонов с севера Атлантики. Но уже 1 октября погодная ситуация резко изменится.

И если в Москве в субботу днем будет до +23 градусов, то уже в воскресенье ожидается всего +16 и с ливнями.

В Санкт-Петербурге и Ярославской области изменения погоды начнуться чуть раньше – 30 сентября, и похолодание будет на пару градусов ниже.

Атмосферное давление в выходные 750-744 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды останется ренне осенним – днем до 16 градусов тепла, ночью не ниже +10

Самым теплым 30 сентября в Рыбинске было в 1974 году: +21,1 градуса, а в этот день 1996 года в городе было по-зимнему холодно: -5,9.