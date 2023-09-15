Немного выше нормы

Температура в центрально-европейской части России продолжит превышать климатическую норму, утверждают метеорологи.

Впрочем, местами уже не исключены заморозки. Плавные волны в западном воздушном потоке обеспечат небольшие изменения характера погоды в регионе в ближайшей пятидневке. Значения средней суточной температуры будут колебаться в небольших пределах, немного выше нормы.

Последние выходные астрономического лета регионе ожидаются малооблачными и теплыми. Астрономическая осень наступает 23 сентября – в день осеннего равноденствия. Календарная осень наступила, дни стали короче, деревья ярче, ночи прохладнее, среднесуточная температура воздуха выше нормы на пару градусов.

При этом, антициклон, установившийся на большей части территории Европейской России, убережет Центральный федеральный округ от дождей, лишь в конце рабочей неделе могут собраться небольшие дожди.

После небольшого краткосрочного похолодания в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области 16-17 сентября дневная температура достигнет 19 градусов тепла, а ночью будет не меньше ниже +6.

Атмосферное давление в выходные 756-753 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

На следующей недели характер погоды не изменится, но ожидать повышения тепла уже не стоит.

Самым теплым 16 сентября в Рыбинске было в 1955 году: +26,5 градуса, а 17 сентября 1995 года в городе было холодно – всего 1,5.