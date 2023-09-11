Рыбинск. Криминальная хроника с 4 по 10 сентября

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража мягких игрушек из призового тира

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из помещения тира в одном из городских парков похищены около 20 мягких игрушек. Ущерб составил более 37 тысяч рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлены подозреваемые – трое несовершеннолетних 2006-2007 г.р. Ими даны признательные показания, они пояснили, что похитили игрушки с целью дальнейшей продажи.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Похищенное частично изъято.

Житель г. Рыбинска дважды попался на «удочку» мошенников

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился местный житель, пострадавший от действий мошенников. Он пояснил, что ему на мобильный телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками юридической организации и под предлогом оказания помощи в возврате денежных средств, ранее похищенных у него мошенниками, убедили совершить несколько переводов на общую сумму около 133 тысяч рублей. Как объяснили заявителю, денежные средства требовались для оплаты комиссии за перевод криптовалюты в рубли.

Спустя некоторое время после осуществления денежных переводов, сотрудники «юридической организации» перестали выходить на связь, мужчина решил обратиться в полицию.

Установлено, что данный гражданин ранее уже обращался в органы внутренних дел с заявлением о том, что неизвестные завладели его денежными средствами в сумме более 138 тысяч рублей, которые он вложил в инвестиционный проект, а вывести деньги не смог. Таким образом мошенникам удалось дважды обмануть гражданина.

По указанным фактам следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража золотого браслета из квартиры

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что из ее квартиры пропал золотой браслет. Ущерб от кражи составил 70 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления 54-летний житель г.Рыбинска, которым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что знаком с заявительницей, он подвозил ее домой и помог отнести тяжелые сумки до квартиры. Находясь в квартире знакомой, он увидел, что она отвлеклась и похитил ювелирное изделие, оставленное на столике в прихожей и скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейские приняли участие в мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом: «Дети Беслана»

В Рыбинске состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В Общественно – культурном центре г. Рыбинска для студентов 1 и 2 курса Рыбинского авиационного колледжа провели мероприятие «Дети Беслана».

Перед учащимися с профилактической информацией выступила инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Рыбинское» майор полиции Виноградова Екатерина, а также сотрудник ОМОН Росгвардии старший лейтенант полиции Смирнов Виктор.

Ребятам рассказали и показали фильм о трагических событиях, произошедших в начале сентября 2004 года в г. Беслане, а также студенты узнали правила поведения в критических ситуациях, что делать при обнаружении подозрительных предметов и как правильно реагировать и вести себя, оказавшись в заложниках у террористов.

В завершении мероприятия, присутствующие почтили память погибших при террористическом акте в Беслане минутой молчания.

Внимание!

Существует множество преступных схем завладения денежными средствами пожилых людей. Как правило, преступники под предлогом продажи (покупки) различных товаров, вещей и продуктов питания, представляясь работниками службы социальной защиты населения, медицинскими работниками и другими лицами, проникают в жилища одиноких пенсионеров, где, воспользовавшись их доверчивостью, совершают хищения денег, золотых изделий, боевых наград и иных малогабаритных ценных вещей.

Чтобы уберечь своё имущество от преступников, необходимо соблюдать меры предосторожности:

– В дни получения пенсии посещать почтовые отделения, сбербанки и банкоматы с родственниками или людьми, которым доверяют.

– Получив пенсию, пересчитывать деньги незаметно для окружающих.

– Выходя, обращать внимание на окружающих, которые идут следом. Не вступать в беседу с ними. Не поддаваться на их предложения, так как они, скорее всего, обманут.

– Не вступать ни в какие сделки с незнакомыми людьми.

– Не открывать дверь в квартиру (дом) незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. Если вам внезапно, без предупреждения позвонили по телефону или в дверь, спросите фамилию, имя и отчество, должность, название организации, где они работают, и позвоните в полицию. Не принимайте скоропалительных решений. Помните, что вся социальная помощь оказывается только через органы социальной защиты населения района.

Дорогие наши пенсионеры, ветераны и инвалиды!

Будьте бдительны, не открывайте двери незнакомым людям, которые приходят к вам, чтобы сделать «выгодное» предложение: путёвки в санаторий за небольшие деньги, дополнительное лечение с большой скидкой, поменять «старые денежные купюры» на «новые», проверка окон, газового или электрического оборудования и т.д. Не передавайте денежные средства неизвестным!!!

В ваших силах не допустить посягательств мошенников на ваше имущество, проявив бдительность и естественную человеческую осторожность.

Полиция предупреждает: не оставляйте свое имущество без присмотра!

1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов. Домофон на двери подъезда не является надежной защитой.

2. Если все же велосипед приходится оставить, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегните его надежным велозамком.

3.Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

4. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

5. Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.

6. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома.

Несколько слов о замках, которые защитят от кражи велосипед.

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками. Приемлемая толщина дужки велозамка – от 12 мм и более.

Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, т.к. обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок намного сложнее.

Отметим, что необходимо хранить документы, полученные при покупке велосипеда. Если документов на велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства того, что это ваша собственность. Полиция предупреждает: не приобретайте «с рук» по низкой цене велосипед, запчасти, так как велика вероятность того, что они могут быть похищенными и реализовываться после совершения преступлений.

Жительница Рыбинска подозревается в краже телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от 77-летней жительницы микрорайона Скоморохова гора о том, что в торговом зале магазина на ул. Моторостроителей, похищен сотовый телефон, который она оставила на столе в зоне упаковки товара. Ущерб составил 32000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам установлена подозреваемая в совершении кражи – местная жительница 1957 г.р.

Подозреваемой даны признательные показания. Она пояснила, что воспользовалась тем, что телефон оставлен без присмотра, и похитила мобильное устройство.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Следствие продолжается.

Полиция предупреждает, не оставляйте свое имущество без присмотра даже на короткий промежуток времени, это может стать причиной утраты собственности.

Если имущество все же похитили, сразу же обращайтесь в полицию по телефону «02», с мобильного «102».

Порядок обращения граждан в органы внутренних дел с заявлениями (сообщениями) о совершении в отношении них противоправных деяний

В случае совершения в отношении граждан противоправных деяний (преступлений, административных правонарушений) они могут обратиться с заявлением (сообщением) в органы внутренних дел Российской Федерации (далее – органы внутренних дел) в установленном порядке.

Основными нормативными актами, регламентирующими порядок предъявления и рассмотрения обращений граждан органами внутренних дел, являются Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон), Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России от 12.09.2013 № 707 (далее – Инструкция).

1. Круг лиц и способ подачи обращений.

В качестве субъектов, имеющих право на обращение в государственные органы, органы местного самоуправления, Закон определяет граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединения граждан, в том числе юридические лица (далее – граждане).

Подать обращение можно:

– по почте (например, контакты УМВД России по Ярославской области, территориальных органов МВД России на районном уровне размещены на официальном сайте УМВД России по Ярославской области в разделе «Контакты»);

– через официальный сайт (например, через официальный сайт УМВД России по Ярославской области в разделе «Для граждан» – «Прием обращений»);

– факсимильную связь (например, факс дежурной части УМВД России по Ярославской области (4852) 79-52-72);

–федеральную фельдъегерскую связь и специальную связь;

– дежурную часть;

– почтовый ящик для граждан, установленный в местах зданий органов внутренних дел;

– в ходе личного приема (график приема граждан размещен на официальном сайте УМВД России по Ярославской области в разделе «Для граждан»). Допускается прием по предварительной записи. При приеме гражданин предъявляет уполномоченному должностному лицу документ, удостоверяющий его личность. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием прекращается, о чем делается запись в учетной форме. Граждане с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на прием не допускаются.

2. Виды обращений.

Обращения могут быть устными и письменными.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Выделяются следующие виды письменных обращений:

– предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;

– заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

– жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

При этом письменные обращения могут быть составлены в бумажном виде или в форме электронного документа.

Если гражданин ввиду ограниченных способностей или возможностей здоровья не может самостоятельно в письменной форме изложить суть обращения, ему оказывается помощь в написании обращения.

3. Требования к письменному обращению.

В соответствии с предусмотренными законом требованиями в обращении гражданин должен указать:

1) наименование органа внутренних дел, в который направляется обращение, или фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа внутренних дел, или его должность;

2) свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;

3) суть предложения, заявления или жалобы, просьбы, причины несогласия с обжалуемым решением, обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия в их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения обращения;

4) поставить личную подпись и дату;

5) в случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются документы и материалы либо их копии.

Если обращение подается в форме электронного документа, то помимо вышеуказанных требований к письменному обращению в обязательном порядке в обращении необходимо указать:

1) свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;

3) к обращению могут быть приложены необходимые документы и материалы в электронной форме.

Подать обращение в органы внутренних дел с помощью сети Интернет можно через официальный сайт УМВД России по Ярославской области в разделе «Для граждан» – «Прием обращений», где будет предложено заполнить специальную форму. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.

Ответ на обращение по существу поставленных вопросов не дается в случае если:

– текст письменного обращения не поддается прочтению (ч. 4 ст. 11 Закона);

– текст обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (ч. 4.1 ст. 11 Закона);

– обращение признано уполномоченным должностным лицом анонимным (письменные обращения или интернет-обращения, в которых не указаны фамилия гражданина или почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ) (п. п. 61, 146.1 Инструкции);

– обращение признано уполномоченным должностным лицом безосновательным и переписка по вопросам, поставленным в обращении, прекращена (п. 146.2 Инструкции) (обращение гражданина касается вопроса, по которому ему уже был дан ответ в рамках рассмотрения предыдущего обращения, и оно не содержит новых доводов и обстоятельств, требующих дополнительной проверки (п. 136 Инструкции));

– обращение признано некорректным по содержанию, изложению или форме. Гражданин предупреждается о недопустимости злоупотребления правом на обращение (п. 147.1 Инструкции);

– обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа внутренних дел (п. 147.2 Инструкции);

– в обращении обжалуется судебное решение (п. 147.3 Инструкции);

– невозможно подготовить ответ без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну (п. 147.4 Инструкции).

4. Сроки регистрации обращений.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган внутренних дел, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) органов внутренних дел и их должностных лиц при предоставлении государственных услуг, которые регистрируются не позднее следующего рабочего дня со дня их поступления.

Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, то оно направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

5. Сроки рассмотрения обращений.

Обращения, поступившие в орган внутренних дел в соответствии с его компетенцией, рассматриваются в течение тридцати дней со дня их регистрации. Если срок окончания рассмотрения обращения приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то обращение должно быть рассмотрено в предшествующий ему рабочий день. Указанный срок исчисляется с даты регистрации обращения в органе внутренних дел до даты подписания окончательного ответа гражданину (п. 91 Инструкции).

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на тридцать дней с одновременным письменным уведомлением об этом гражданина.

6. Права гражданина при рассмотрении обращения (ст. 5 Закона, п. 9 Инструкции).

Гражданин имеет право:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

7. Обязанности сотрудников при рассмотрении обращения (cт. 10 Закона, п. 8 Инструкции).

– обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения;

– принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

– направление гражданину письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, когда ответ на обращение не дается;

– уведомление гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с компетенцией, а также о продлении срока рассмотрения обращения;

– неразглашение сведений, содержащихся в обращении, а также информации, касающейся частной жизни гражданина;

– обеспечение сохранности и конфиденциальности документов, относящихся к предмету проверки по обращению.