Сентябрь еще порадует теплом

Сентябрь в центрально-европейской части России начался с теплой летней погоды, но на несколько дней осень все же заглянула в регион, напомнив о себе похолоданием и дождями.

В конце уходящей недели средняя суточная температура оказалась на пару градусов ниже нормы. Но уже с пятницы обширный антициклон из Европы начнет распространять свое влияние на север и центр Русской равнины.

Поступление более теплого воздуха и, по сентябрьским меркам, хороший дневной прогрев обеспечат повышение показаний термометров. Ночи станут менее холодными, вероятность осадков будет незначительной. А ветер начнет ослабевать.

9-10 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура повысится до 20 градусов тепла, ночью – не ниже +9.

Атмосферное давление в выходные 753-751 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 2 метров в секунду.

На следующей недели характер погоды не изменится, а температура продолжит повышаться – вплоть до 22 градусов тепла.

Самым теплым 9 сентября в Рыбинске было в 1952 году: +24,9 градуса, а 10 сентября 1954 года в городе было холодно – всего +1,8.