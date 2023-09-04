Рыбинск. Криминальная хроника с 28 августа по 3 сентября

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при поиске работы через интернет

В полицию поступило заявление жительницы г. Рыбинска 1985 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее денежные средства в сумме более 64 тысяч рублей.

Установлено, что заявительница через приложение в сети Интернет откликнулась на объявление о подработке, которая заключалась в оценивании фильмов и бронировании билетов. С целью выполнения очередного задания потерпевшая, прошла по ссылке в мессенджере, направленной неизвестными лицами, и перевела денежные средства для бронирования билетов в сумме более 64 тысяч рублей. Спустя некоторое время, поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция призывает граждан быть осторожными! Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства и предоставлять данные банковских карт по указанию неизвестных.

Полиция предупреждает о возможном обмане на сайтах по продаже товаров и услуг

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1988 г.р. и сообщил о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами. В сети “Интернет” мужчина нашел объявление по продаже электросамоката, внес предоплату в сумме 18 тысяч рублей. После выполненного денежного перевода “продавец” перестал выходить на связь.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция предупреждает – пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания. Помните, что выгодное предложение в сети Интернет может оказаться уловкой мошенников.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело о хранении наркотических средств

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» выявлен факт хранения наркотиков: в частном доме в микрорайоне Заволжье были обнаружены и изъяты части растения.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, установлено, что изъятое является частями растения “конопля” общей массой в высушенном виде более 1 кг 420 гр.

Подозреваемый житель микрорайона Волжский 1983 г.р. пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ “Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества”. Ведется расследование. Подозреваемым даны признательные показания.

В настоящее время в регионе продолжаются мероприятия, направленные на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств растительного происхождения.