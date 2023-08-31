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Мошенники обрабатывают рыбинцев

31.08.2023, 10:01, Новости
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Уважаемые жители города Рыбинска и Рыбинского муниципального района!

Только за прошлые сутки в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлениями о совершенных в отношении них мошенничеств, обратились 4 граждан.

Звонившие представлялись:

  • сотрудниками оператора сотовой связи, под предлогом защиты денежных средств находящихся на счетах, убедили оформить кредит и перевести все денежные средства на неустановленную банковскую карту. Ущерб составил 270 тысяч рублей;
  • через мессенджер позвонили сотрудники «полиции», под предлогом защиты своих сбережений убедили перевести денежные средства в сумме более 180 тысяч рублей на счет неизвестного;
  • двое жителей города оформляли покупки в интернет — магазинах, в одном случае товар не пришел, в другом поставлен ненадлежащего качества. Денежные средства не возвращены. Общий ущерб составил более 56 тысяч рублей.

Сотрудники полиции настойчиво рекомендуют не разговаривать с неизвестными по телефону, в мессенджерах и социальных сетях. Быть бдительными, не переводить деньги по указанию третьих лиц! Перепроверять любую поступившую информацию и не сообщать, ни при каких обстоятельствах коды доступа, приходящие в смс — сообщениях! Быть осторожными осуществляя покупки в сети интернет!

Основная проблема состоит в том, что потерпевшие сами сообщают конфиденциальную информацию неизвестным и переводят деньги.




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