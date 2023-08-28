Рыбинск. Криминальная хроника с 21 по 27 августа

Участвуя в инвестиционных проектах, житель Рыбинска лишился более 3 миллионов рублей

В полицию поступило заявление жителя Рыбинского района 1982 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем завладели его денежными средствами в сумме более 3,2 млн. рублей.

Установлено, что заявителю позвонили неизвестные женщины, представляясь работниками транснациональной энергетической компании и предложили инвестировать денежные средства. В течение нескольких недель мужчина по указаниям звонивших переводил денежные средства, оформляя кредиты.

После попытки заявителя вывести денежные средства «брокеры» перестали выходить на связь.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция предупреждает: мошенники могут использовать различные предлоги, чтобы убедить граждан перевести им денежные средства. В т.ч. действуют под видом брокеров: звонят по телефону и предлагают открыть, а затем пополнить брокерский, инвестиционный счёт. Привлечь пытаются высокими доходами.

Никогда не устанавливайте неизвестные приложения, не скачивайте программы, даже если об этом просит человек, который позвонил по телефону и представился сотрудником банка, брокерского агентства и т.п.

Не переходите по ссылкам, не выполняйте никаких указаний по телефону, ни в коем случае не переводите денежные средства.

В отношении жителя Рыбинска возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности

В отношении жителя г. Рыбинска 1997 г.р. отделом дознания МУ МВД России “Рыбинское” возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Установлено, что ранее на ул. Кирова г. Рыбинска между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт в ходе которого подозреваемый ударил 30-летнего гражданина. Потерпевший потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт, получив при этом повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.

Расследование уголовного дела продолжается.

Полицейскими задержан подозреваемый в совершении разбоя

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в микрорайоне Прибрежный обнаружена женщина с травмами. Установлено, что неизвестный нанес ей повреждения и отобрал сумку, после чего скрылся на велосипеде. Женщина 1980 г.р. была госпитализирована.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый житель микрорайона Северный 1990 г.р. По имеющейся информации, проезжая на велосипеде, он заметил идущую женщину по грунтовой дороге в районе ул. Корнева, нанес ей несколько ударов металлическим прутом в область головы, похитил сумку и скрылся.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего ).

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с 4 ст. 162 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Полицейскими изъят синтетический наркотик

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» при силовой поддержке сотрудников ОМОН «Бурлак» Росгвардии по Ярославской области пресечена преступная деятельность по сбыту наркотических средств.

В ходе реализации оперативной информации на ул. Рокоссовского г. Рыбинска сотрудниками полиции задержан мужчина 1984 г.р., у которого изъято 5 свертков с веществом. Установлено, что содержимым свертков является наркотическое средство синтетического происхождения «метадон».

В ходе проведенного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты 28 свертков с веществом, упаковочный материал и электронные весы.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, установлено, что в свертках находились синтетические наркотики общей массой более 45 граммов.

По имеющейся информации, мужчина хранил наркотические средства с целью сбыта путем оборудования тайников.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере), в отношении подозреваемого 1984 г.р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.