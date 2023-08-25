Лето идет к финалу

В погоде второй половины августа в центрально-европейской части России уже проглядывают осенние черты.

День становится короче, солнце уже не успевает прогреть воздух до высоких температур, заметно холодают ночи. Так и в этом году – в пятой пятидневке месяца существенно похолодало и в последние дни среднесуточная температура отставала от нормы на 2-3 градуса.

Но в выходные погода начнет улучшаться, температура устремится к своим обычным для этого времени года показателям и погода в последние дни августа еще подарит летнее тепло, считают метеорологи. Антициклоны, один из Западной Европы, другой, спускающийся со Скандинавии, объединившись, сведут к минимуму выпадение осадков.

26-27 августа в Москве и Санкт-Петербурге дневная температура повысится до +22 градусов, ночью не ниже 12 тепла. В Ярославской области будет на 2-4 градуса прохладнее.

Атмосферное давление в выходные 749-745 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 3 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, а к ее концу, возможно станет еще теплее.

Самым жарким 27 августа в Рыбинске было в прошлом году: +31,0 градус, а в этот день 2002 года в городе было холодно – всего +1,8.