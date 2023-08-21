Рыбинск. Криминальная хроника с 14 по 20 августа

Предупредите своих пожилых родственников: осторожно, телефонные мошенники!

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась жительница Рыбинского района 1934 г.р. о том, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь, совершила дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавшие. Под предлогом решения всех вопросов и оказания помощи пострадавшим, злоумышленники завладели денежными средствами в сумме 160 тыс. рублей, которые пенсионерка передала незнакомому мужчине.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» в ходе проведения оперативно — розыскных мероприятий установлен и задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель г. Рыбинска 2005 г.р., который, по указанию неизвестных забрал денежные средства у пенсионерки.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого еще к одному аналогичному факту мошенничества. Жительница микрорайона Северный 1954 г.р. передала неизвестному, денежные средства в сумме 70 тысяч рублей, за непривлечение ее дочери к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП с пострадавшими.

Подозреваемым даны признательные показания. Молодой человек пояснил, что устроился подработать курьером, он приезжал на указанные ему в смс – сообщении адреса и забирал конверты, все денежные средства переводил на счета «кураторов», за исключением комиссии за свою работу.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц причастных к данным противоправным деяниям.

Сотрудники полиции предупреждают:

Мошенники могут позвонить и представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын (дочь), внук (внучка) совершил ДТП, задержан сотрудниками правоохранительных органов или попал в другую неприятную ситуацию и для решения проблемы необходимо перевести на указанный счет или передать незнакомому лицу определенную сумму денег.

Полиция призывает граждан быть осторожными и напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника, знакомого неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники!

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, попавшем в беду?

В случае такого звонка не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем, свяжитесь с родственником, который “попал в беду”, обратитесь в полицию по телефону «02», с мобильного «102».

Во избежание подобных ситуаций, необходимо постоянно поддерживать связь с пожилыми родственниками, общаться с ними, рассказывать о подобных случаях и, конечно, они должны всегда иметь возможность связаться со своими взрослыми детьми, внуками, близкими и знать о том, что с ними происходит.

Полиция предупреждает о возможном обмане на сайтах по продаже товаров и услуг

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1965 г.р. и сообщил о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами.

На сайте по продаже товаров и услуг в сети интернет, мужчина нашел объявление о продаже тепловизионного прибора. Он перевел оплату за товар в полном объеме, однако товар не был предоставлен. После выполненного денежного перевода потерпевшим, «продавец» на связь не выходил. Связь с неизвестным, осуществлялась посредством мессенджера.

Ущерб составил 75 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество».

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания.

Все общение должно происходить на площадке сайта объявлений. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджере или почте под любым предлогом. Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты и коды из СМС от банка.

Полицейскими задержан подозреваемый в совершении кражи из магазина

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь у одного из магазинов на ул. Крестовой, разбил стекла витрины и похитил несколько сумок. Причиненный ущерб составил около 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи – не работающий, ранее неоднократно судимый житель Центрального микрорайона 1999 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, разбил кирпичом витрину и забрал несколько сумок с целью продажи.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске установлена подозреваемая в присвоении денежных средств организации

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что работница одного из АО в г. Рыбинске присвоила около 30 тысяч рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что подозреваемая жительница микрорайона Мариевка 1987 г.р., воспользовавшись служебным положением, исполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, незаконно присвоила денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей принятые у контрагента организации.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что находясь на рабочем месте, в вечернее время присвоила денежные средства организации, а затем распорядилась ими по своему усмотрению.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение).

В соответствии с ч. 1 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание – штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Участвуя в инвестиционных проектах, жители г. Рыбинска лишились крупных сумм денег

В полицию г. Рыбинска поступил ряд заявлений о фактах мошенничеств под предлогом инвестиций.

Так, мужчина 1989 г.р. сообщил, что неизвестные лица обманным путем завладели его денежными средствами в сумме около 4,5 млн. рублей. Установлено, что заявителю в мессенджере неизвестный предложил зарегистрироваться на биржевой платформе для проведения электронных торгов. Представившийся «брокером» , убедил заявителя вложить денежные средства для получения инвестиций. В течении нескольких недель мужчина переводил свои и заемные денежные средства на счета неизвестных, выполнив несколько переводов на общую сумму около 4,5 млн. рублей.

После чего, заявитель решил вывести денежные средства, однако операцию провести не получалось, «брокеры» на связь не выходили.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Аналогичное заявление поступило от жителя г. Рыбинска 1959 г.р.: мужчина, участвуя в “инвестиционных проектах”, лишился денежных средств в сумме около 1 млн. рублей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Полицейские призывают не доверять обещаниям быстрого обогащения, не вводить личные данные и данные банковских карт на неизвестных и сомнительных Интернет-ресурсах, по предложенным ссылкам.

Если Вы не обладаете достаточными знаниями в этой сфере, воздержитесь от участия в таких предложениях.

Рыбинскими полицейскими установлен подозреваемый в угоне автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в микрорайоне Мариевка от дома пропала автомашина «Газель».

В результате поисковых мероприятий нарядом ДПС ГИБДД в микрорайоне Переборы данная автомашина была обнаружена. Установлено, что житель микрорайона Переборы 1993 г.р., который находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что автомашина «ГАЗ» не закрыта, проник внутрь и обнаружил оставленные ключи в замке зажигания. Мужчина завел автомашину и уехал.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что угнал автомашину, чтобы доехать до дома.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч 1 ст. 166 УК РФ (угон). Автомобиль изъят.

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.