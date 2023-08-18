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Жара уходит

18.08.2023, 7:07, Погода
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Вместе с концом рабочей недели подходят к концу и жаркие дни – уже в выходные станет прохладнее.

Погода последнего летнего месяца явно попыталась компенсировать недостающее июльское тепло в центрально-европейской части России, отмечают метеорологи. Весь август текущего года развивается по теплому сценарию. Средняя температура последних дней на 2-4 градуса превышала норму, но все когда-нибудь заканчивается.

В ближайшие выходные дни антициклон еще сохранит свое влияние в регионе, но по его восточной окраине с северо-восточными ветрами начнет поступать относительно прохладный воздух. Жара спадет, и температура воздуха будет более комфортной, а местами даже прохладной.

В Москве 19-20 августа дневная температура понизится до +26 градусов, ночью не ниже +18. В Санкт-Петербурге и Ярославской области снижение будет более заметным – даже днем похолодает до +20. Возможны дожди.

Атмосферное давление в выходные 755-749 мм ртутного столба, ветер северных направлений, до 3 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, то есть, жара не вернется.

Самым жарким 20 августа в Рыбинске было в 2017 году: +30,5 градуса, а в этот день 2005 года в городе было по-осеннему холодно – всего +5,8.




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