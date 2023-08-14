Рыбинск. Криминальная хроника с 7 по 13 августа

Участвуя в инвестиционных проектах, житель г. Рыбинска лишился более 2,6 млн. рублей

В полицию поступило заявление жителя г. Рыбинска 1986 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем завладели его денежными средствами в сумме более 2,6 млн. рублей. Установлено, что заявитель увидел рекламу инвестиционных проектов в сети «Интернет», написал контактному лицу и оставил заявку.

Спустя несколько дней ему позвонил неизвестный, представился «брокером» и убедил вложить денежные средства в валюту и драгоценные металлы для получения инвестиций. В течении нескольких недель мужчина переводил денежные средства, оформляя кредиты, так как ему пояснили, что чем больше будет сумма вложений, тем больше денежных средств можно будет вывести. Мужчина последовал рекомендациям, выполнил несколько переводов на общую сумму более 2,6 млн. рублей. После чего, заявитель решил вывести денежные средства, однако операция не проходила, «брокеры» на связь не выходили.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Полиция призывает граждан быть осторожными! Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства и предоставлять данные банковских карт по указанию неизвестных.

Сотрудниками управления наркоконтроля из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотических средств

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области в пос. Никульское Тутаевского района задержан 36-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра изъят пакет с веществом. В результате исследования установлено, что в пакете находилось синтетическое наркотическое средство «мефедрон» весом более 940 грамм.

Также у мужчины изъяты водительское и служебное удостоверения, содержащие признаки подделки.

В дальнейшем в подъезде одного из домов по ул. М Горького г. Рыбинска полицейскими обнаружена детская коляска, которая использовалась задержанным для хранения наркотиков, изъято более 3 кг «мефедрона» и 153 гр «гашиша». Установлено, что указанные наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта, путем оборудования тайников.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». В отношении мужчины 1987 г.р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рыбинскими полицейскими задержан подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений

По предварительной информации вечером 07.08.2023 в городе Рыбинске в одном из домов по ул. Стаханова в ходе совместного распития алкоголя между гражданами произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1956 г.р. нанес женщине 1955 г.р. удар ножом в область грудной клетки, вследствие чего она скончалась на месте. Затем мужчина причинил колото-резаное ранение гражданину 1955 г.р.

Подозреваемый 67-летний мужчина задержан сотрудниками МУ МВД России «Рыбинское».

Следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух человек».

Житель Рыбинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 42-летнему мужчине

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшей ссоры, житель микрорайона Северный мужчина 1980 г.р. нанес своему знакомому закрытую тупую травму живота с повреждением внутренних органов, причинив тяжкий вред здоровью. 42-летний мужчина был госпитализирован с травмами.

Подозреваемым даны признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.