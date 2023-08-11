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Погода в летней норме

11.08.2023, 7:07, Погода
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В ближайшие выходные южный циклон принесет в центрально-европейский регион России кратковременные дожди и сохранит умеренное тепло.

В конце рабочей недели в регион ненадолго вернулась жаркая погода, но затем станет прохладнее. А в начала будущей недели опять опять потепление. Значения средней суточной температуры будут вновь превышать норму на 2-3 градуса, но стоит отметить – норма уже постепенно понижается.

В Москве и Санкт-Петербурге 12-13 августа днем до 24 градусов тепла, ночью – не ниже +18. В столице возможны ливни. В Ярославской области будет в субботу будет жарко – до 29 днем, но затем станет немного прохладнее.

Атмосферное давление в выходные 748-749 мм ртутного столба, ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Самым жарким 12 августа в Рыбинске было в 1972 году: +32,9 градуса, а в этот день 2019 года в городе было по-осеннему холодно – всего +4,4.




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