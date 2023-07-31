Рыбинск. Криминальная хроника с 24 по 30 июля

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже скутера в Рыбинске

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Переборы и сообщил о том, что вечером от второго подъезда дома по улице пр. 50 лет Октября пропал оставленный без присмотра скутер Honda. Ущерб составил 26 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, местный житель 1982 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что откатил скутер от подъезда, с целью личного использования.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Установлен подозреваемый в краже сотового телефона в кафе

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о пропаже сотового телефона со столика в одном из кафе города Рыбинска. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении кражи неработающий, ранее судимый местный житель 1980 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что, находясь в кафе, заметил уснувшего мужчину, перед которым на столике лежал сотовый телефон, который он забрал и в последствии продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В Рыбинске сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже электросамоката

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился директор сервиса кикшеринга и сообщил о том, что в микрорайоне Скоморохова гора пропал электросамокат в корпусе фиолетовоко цвета. Ущерб составил 22500 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, местный житель 1970 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что обнаружил недалеко от гаражного массива самокат, забрал его и поставил к себе в гараж.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Расследование продолжается.

Действуя по инструкциям телефонных мошенников, жительницы г. Рыбинска лишились денежных средств

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась местная жительница 1951 г.р. и пояснила о том, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытке оформления кредита неизвестными злоумышленниками на ее имя. Убедил проследовать в г. Ярославль, обналичить денежные средства со своего банковского счета, а затем оформить кредит и перевести все средства на указанные звонившими номера сотовых телефонов. Женщина не стала уточнять информацию, выполнила все указания звонивших и перевела 483 тысячи рублей.

Также в полицию обратились с заявлением еще две местные жительницы 1946 г.р. и 2003 г.р., которые, следуя указаниям неизвестных, звонивших по телефону, перевели 37 тысяч рублей и более 62 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 3, ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

Внимание! Перечень государственных услуг, предоставляемых отделом по вопросам миграции МУ МВД России «Рыбинское»:

– Государственная услуга по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

– Государственная услуга по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

– Государственная услуга по предоставлению адресно-справочной информации

– Государственная услуга по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации

– Государственная услуга по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации

– Государственная услуга по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

– Государственная услуга по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации

Отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Рыбинское» находится по адресу: г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 3а.

Предоставление государственных услуг МВД также осуществляется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг г. Рыбинска: 152915, г. Рыбинск, пр. Генерала Батова, д. 1. Более подробную информацию о перечне услуг, оказываемых МФЦ, и порядке предоставления можно получить по телефону +7 (4852) 40-22-53.

Оказание государственных услуг населению в сфере миграции возможно посредством подачи заявления в электронном виде – через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru