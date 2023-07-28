Циклоны атакуют

Тропические ливни будут заливать центрально-европейскую часть России еще как минимум несколько дней, предупреждают метеорологи.

Скандинавский циклон уже смещается к берегам Белого моря, а вместе с ним на север уходят и ливни с грозами. Однако, циклоническая деятельность на Русской равнине не прекращается, ему на смену прорвалась новая фронтальная волна – с Балкан, насыщенная влажным и теплым морским воздухом, и идеально провоцирующая конвективные процессы.

А вслед за ним в регион устремится холодный фронт. В пятницу массивы его дождевой облачности протянутся от Кольского полуострова до отрогов Кавказа. А из-за аномально высокой температуры и, как следствие, огромных температурных контрастов – в Центре и на Юге снова резко усилятся грозы с дождями.

В последние выходные июля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле вероятность дождей заметно снизится, но вместе с этим понизится и температура воздуха. Днем ожидается +20 … +22 градуса (правда солнце местами может повысить температуру и до +25), в ночные часы – не ниже 15 тепла.

Атмосферное давление в 29-30 июля 742-745 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

В начале следующей неделе температура вновь повысится до +25 … +27 градусов, но вероятность дождей увеличится.

Самым жарким 29 июля в Рыбинске было в 2010 году: +37,2 градуса, а 30 июля 1962 года в городе было холодно – всего +8,4.