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На Каскаде Верхневолжских ГЭС прошли комплексные учения

25.07.2023, 8:45, Новости
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Работники Каскада Верхневолжских ГЭС приняли участие в комплексных учениях по подтверждению готовности филиала к действиям по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов.

Мероприятие подтвердило высокий уровень подготовки гидроэнергетиков при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера. Комплексное учение прошло на территории Рыбинской ГЭС, в акватории и на береговой линии реки Шексна. По сценарию учений произошла утечка турбинного масла в нижний бьеф Рыбинской ГЭС.

Для ликвидации разлива нефтепродукта работники филиала привели в полную готовность нештатное аварийно-спасательное формирование, привлекли силы и технические средства Центрального аварийно-спасательного отряда ЭКОСПАС, а также пожарно-спасательную часть № 19. С помощью нефтесборного оборудования оперативно провели сбор условно разлившихся нефтепродуктов с их последующей утилизацией.

По итогам учений комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в состав которой вошли представители ГУ МЧС России по Ярославской области, Ростехнадзора, Росприроднадзора, ДРБ Ярославской области, ФА Речного транспорта, МКУ “Управление ГОЧС г. Рыбинска”, пришла к выводу о готовности персонала Каскада Верхневолжских ГЭС к действиям по локализации разливов нефтепродуктов. Проведенные практические мероприятия на комплексном учении подтвердили достаточность имеющихся сил и средств для локализации и ликвидации максимально возможных объемов разливов нефтепродуктов на Рыбинской ГЭС.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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