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Июль ниже нормы

21.07.2023, 7:07, Погода
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В выходные центрально-европейская часть России окажется в переходной зоне: здесь будет ни жарко, ни холодно. Но погода останется неустойчивой – местами возможны грозы и локальные ливни.

Плохая погода последних дней в регионе связана сразу с двумя атмосферными вихрями. Первый – восточный – постепенно уходит в Сибирь. Он уже растратил основные запасы влаги, и дожди в его области будут слабеть. А вот второй циклон, который смещается по северной половине, продолжит портить погоду как минимум до начала следующей недели.

22-23 июля в ЦФО погода будет формироваться под влиянием южного атмосферного фронта – то есть, немного потеплеет. Однако отставание средней суточной температуры от климатической нормы составит 2-3 градуса.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура повысится до 20-23 градусов тепла, ночью не ниже +14 градусов. Вероятность дождей в субботу минимальна, но в воскресенье местами возможны ливни.

Атмосферное давление в выходные 745-742 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 3 метров в секунду.

В начале следующей неделе характер погоды не измениться, но вероятность дождей увеличится.

Самым жарким 22 июля в Рыбинске было в 1981 году: +35,6 градуса, а 23 июля 1968 года в городе было холодно – всего +5,2.




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