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В выходные потеплеет

14.07.2023, 7:07, Погода
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В конце рабочей недели, вслед за штормовым циклоном, в европейскую часть России нагрянул арктический холод.

В начале недели он успел испортить погоду буквально во всех уголках региона. К среде вихрь начал ослабевать, однако в тылу циклона сформировался устойчивый поток воздуха с севера. И в середине лета в ЦФО словно вернулась осень.

Но после похолодания вновь приходит очередь более теплой погоды. В предстоящие выходные показания термометров будут лишь немного ниже климатической нормы. Не обойдется без локальных кратковременных дождей.

15-16 июля в Москве и Ярославской области дневная температура повысится до 24 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге – до +27. Ночью не ниже +14 градусов

Атмосферное давление в выходные 745-749 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В начале следующей неделе характер погоды не измениться, но уже с середины метеорологи вновь прогнозируют небольшое похолодание.

Самым жарким 16 июля в Рыбинске было в 2021 году: +32,7 градуса, а в этот день 2015 года в городе было холодно – всего +7,9.




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