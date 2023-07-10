В МУ МВД России «Рыбинское» подведены итоги работы за первое полугодие 2023 года

8 июля 2023 года в МУ МВД России «Рыбинское» состоялось совещание, по итогам оперативно- служебной деятельности за первое полугодие 2023 год.

На мероприятии присутствовал врио заместителя начальника УМВД России по Ярославской области — начальника полиции полковник полиции Антон Михайлович Рубинштейн.

С докладом об итогах работы выступил начальник МУ МВД России «Рыбинское» полковник полиции Олег Анатольевич Егоров. В своем выступлении он дал объективную оценку состоянию уровня преступности и результатам проделанной работы по обеспечению безопасности, защиты законных прав и интересов граждан и общества от преступных посягательств.

Начальник рыбинской полиции отметил, что на обслуживаемой территории возросло количество зарегистрированных преступлений, в том числе по тяжким составам. Наблюдается рост числа фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных разбоев, грабежей и краж. Снизилось количество убийств, их раскрываемость, как и в прошлом периоде, составила 100%. По линии незаконного оборота наркотиков проведена значительная работа, вследствие чего, выросло количество выявленных преступлений и изъятых наркотических средств.

Несмотря на принимаемые меры профилактического характера, отмечается рост совершенных мошенничеств. Как известно, этот вид преступлений в настоящее время является наиболее распространенным. Способы мошеннических действий постоянно совершенствуются злоумышленниками. Как правило, преступники находятся за пределами России и вне нашей юрисдикции, активно используют возможности цифрового контента, что кратно осложняет работу по раскрытию преступлений данной категории.

Всего с начала года 1830 сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественную безопасность на 75 массовых мероприятиях, в которых приняли участие свыше 46 тысяч человек. Для охраны общественного порядка были привлечены более 600 членов общественных объединений и частных охранных предприятий.

Также были заслушаны доклады руководителей подразделений межмуниципального управления внутренних дел о результатах оперативно-служебной деятельности и поставлены задачи на второе полугодие 2023 года.