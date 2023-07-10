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Рыбинская ГЭС подтвердила безопасность гидротехнических сооружений

10.07.2023, 9:03, Новости
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Рыбинская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС») получила новую Декларацию безопасности гидротехнических сооружений. Документ вступил в силу 16 июня 2023 года.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) утвердила Декларацию безопасности гидротехнических сооружений Рыбинской ГЭС. Установленный срок действия декларации 4 года.

Утверждению Декларации безопасности предшествовало регулярное обследование гидротехнических сооружений. Комиссия, в состав которой вошли специалисты государственных надзорных органов – Ростехнадзора и МЧС России, генерального проектировщика, специализированных институтов, представители компании РусГидро и Каскада Верхневолжских ГЭС, провела предварительное обследование всех гидротехнических сооружений станции. По его результатам эксперты представили заключение – состояние ГТС Рыбинской ГЭС и уровень их эксплуатации соответствуют всем предъявляемым техническим требованиям и нормам, Рыбинская ГЭС готова к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий от ЧС.

Специалисты филиала АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС» разработали пакет документов по декларированию безопасности ГТС для проведения государственной экспертизы, на основании результатов которой Ростехнадзор принял решение об утверждении Декларации.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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