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Жительница Рыбинска перевела мошенникам почти 3 млн рублей

06.07.2023, 14:14, Детали
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В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1990 года рождения.

Установлено, что неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, сообщили о попытке оформления кредита третьими лицами на ее имя, убедили обналичить денежные средства с кредитной банковской карты и совершить переводы на указанные звонившими банковские счета в сумме 223 тыс. рублей. Далее убедили предоставить конфиденциальную информацию личного кабинета и воспользовавшись удаленным доступом, оформили и перевели кредит в сумме 500 тыс. рублей.

Спустя несколько дней, неизвестные убедили заявительницу оплатить ранее предоставленные ей юридические услуги в сумме 750 тыс. рублей, что заявительница и сделала. Затем по указанию звонивших, заявительница обналичила оставшиеся на счете денежные средства и перевела на указанные злоумышленниками счета.

Общая сумма ущерба составила 2 806 000 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!




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