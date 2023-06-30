Нежаркие выходные

Июнь в центрально-европейской части России заканчивается дождливой и довольно прохладной погодой – циклонический вихрь, местами принесший проливные дожди, смещается в северо-восточном направлении, оставляя регион в тыловой, холодной своей части.

Но в первые выходные июля погода начнет налаживаться: температура повысится, дождей станет существенно меньше, а атмосферное давление начнет повышаться.

1-2 июля в Москве дневная температура ожидается +23 … +25, ночью не ниже 15 градусов тепла. Без осадков. В Санкт-Петербурге и Ярославле немного прохладнее и вероятность дождей сохранится.

Атмосферное давление в выходные 734-740 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

На следующей неделе осадков станет еще месте, однако жаркой погоды ожидать не стоит.