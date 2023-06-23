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Погода вернется к лету

23.06.2023, 7:07, Погода
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Центрально-европейская часть России в конце рабочей недели пережили похолодание, но оно будет кратковременным.

В эпицентре арктического вторжения оказался восток Русской равнины, но и на западе местами отмечалась минусовая температура, отмечают метеорологи. А виноват во всём циклон, который географически к региону вообще не имеет отношения.

Речь о ненастном вихре, который еще в начале недели раскрутился над Западной Сибирью. Европейская часть страны оказалась на пути его холодного фронта, вслед за которым на континент пробился арктический воздух. Тучи быстро рассеялись, и власть в атмосфере снова вернулась к антициклону, но он только все усугубил, ведь в его зоне усилилось ночное выхолаживание воздуха. Как итог – редчайшая аномалия: местами заморозки в разгар лета.

Однако в выходные погода начнет возвращаться в норму – в центрально-европейскую часть страны начнет поступать теплый воздух с Балкан.

24-25 июня в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура повысится до +22 … +24 градусов, ночью не ниже 12 тепла.

Атмосферное давление в выходные 744-747 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

На следующей неделе характер погоды не измениться – но температура продолжит немного повышаться.

Самым жарким 24 июня в Рыбинске было в 2021 году: +35,3 градуса, а в этот день 1983 года в городе было холодно – всего +3,7.




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