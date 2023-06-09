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Выходные не порадуют теплом

09.06.2023, 7:07, Погода
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Очередной холодный атмосферный фронт в пятницу пройдет по центрально-европейской части России, а северные ветры за ним понизят температуру воздуха.

Затем на Северо-Западе, а в субботу и в ЦФО управление погодой перейдёт к скандинавскому антициклону, который разгонит дождевые тучи, при этом поспособствует активному ночному выхолаживанию.

В целом, погода первой недели июня в регионе не особо церемонилась с наступившим календарным летом, отмечают метеорологи. По итогам прошедшей семидневки среднесуточная температура воздуха недобрала пару градусов, а дожди пополнили копилку осадков более чем на четверть от рассчитанной многолетней нормы.

Температурные показатели второй недели так же немного подпортят ближайшие выходные дни – отклонение от июньской нормы составит около четырех градусов. Однако ситуацию смягчит полное отсутствие небесной влаги. Облака разгонит северный ветер, порывы которого окрепнут уже в субботний вечер.

10-12 июня в Москве и Санкт-Петербурге днем ожидается 15 … 18 градусов тепла, ночью +5 … +8. В Ярославской области будет на пару градусов прохладнее.

Атмосферное давление в выходные 753-757 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

В начале следующей неделе, этот же антициклон из Скандинавии, постепенно прогреваясь, вернёт в регион летние температуры, и к среде-четвергу показания термометров подрастут до 22 … 25 градусов

Самым жарким 12 июня в Рыбинске было в 1998 году: +31,9 градуса, а в 11 июня 1982 года в городе было холодно: -1,7.




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