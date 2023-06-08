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Экологическая акция гидроэнергетиков «оБЕРЕГАй» пошла в Рыбинске и Угличе

08.06.2023, 14:39, Новости
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Федеральная благотворительная акция «оБЕРЕГАй», организованная энергетиками Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»), прошла в Угличе.

Экологический праздник объединил 140 юных защитников природы. Воспитанники и преподаватели Дома детского творчества очистили берег Волги, собрав 10 мешков мусора.

Активные борцы за чистоту волжских берегов в семнадцатый раз прошли по Угличу с плакатами, призывающими беречь Волгу. Участники акции скандировали речевки на тему экологии, которые придумали сами, и призывали горожан присоединиться к уборке мусора.

Дети и взрослые собрали мусор на территории парка «Надежда», расположенного вблизи Угличской ГЭС, любимое место прогулок горожан и гостей города. За всю историю экологической акции в Угличе ответственное отношение к природе родного края доказали 1710 юных угличан, с прибрежных территорий они убрали 1095 мешков мусора.

В Рыбинске постоянные участники ежегодной акции, 23 воспитанника и педагоги рыбинского Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, собрали 36 мешков мусора с берега реки Волги.

Воспитанники Центра детского и юношеского туризма очистили от мусора Волжскую набережную, подготовив самое любимое место отдыха горожан к летнему сезону.

Юные экологи приурочили проведение ежегодной экологической акции «оБЕРЕГАй» в Рыбинске к Дню защиты окружающей среды, который отмечается 5 июня.

В Рыбинске «оБЕРЕГАй» прошла в семнадцатый раз. Акция «оБЕРЕГАй» не только улучшает экологическую обстановку водоемов, но и призывает бережно относится к природе, формирует экологическое мировоззрение у детей и подростков. С 2007 года в рыбинской акции «оБЕРЕГАй» поучаствовали 1 023 волонтера, итог их работы – 725 мешков мусора.

ПАО «РусГидро» – гидроэнергетическая компания, уделяющая большое внимание защите окружающей среды. Уже восемнадцатый год добровольные помощники гидроэнергетиков очищают берега рек, водохранилищ, озёр от мусора, с 2005 по 2022 гг. они собрали 2215 тонн мусора.




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