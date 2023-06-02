Холод испортил начало лета

С наступлением календарного лета погода в центрально-европейской части России намерена повернуть вспять и очередной раз огорчить холодами. Так, последняя ночь календарной весны в северо-западных областях вновь отметилась заморозками, напоминают метеорологи.

На территории Карелии, а также в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях влияние промежуточного гребня антициклона поспособствовало рассеиванию облачности, что усилило ночное выхолаживание, и температура ушла в зону слабоотрицательных значений до 0 … −2 градуса. Самая низкая температура воздуха наблюдалась в карельском городе Олонец, где под утро столбики термометров опустились до отметки в −1,9. Вплотную к заморозкам подобралась температура воздуха на севере Смоленской области – в посёлке Пржевальское температура воздуха составила +0,1 градуса.

В субботу циклон, который испортил начало лета, будет пересекать регион с юга на север. Погода испортится. Ожидается пасмурно, ветрено, дождливо и холодно. Но уже в воскресенье влияние циклона ослабнет и температура начнет понемногу повышаться.

3-4 июня в Москве дневная температура повысится с 12 до 16 градусов тепла, но в Санкт-Петербурге и Ярославле будет на 2-4 градуса прохладней.

Атмосферное давление в выходные 745-752 мм ртутного столба, ветер западных направлений до 5 метров в секунду.

В начале следующей неделе характер погоды не измениться, но температура начнет повышаться. Хотя к нормальным летним значением скорее всего не вернется.

Самым теплым, но не жарким, 4 июня в Рыбинске было в 1997 году: +26,5 градуса, а в это день 1965 года в городе было морозно: -1,6.