Фронт поменял погоду

Центрально-европейский регион России в последние дни находится под влиянием протянувшегося почти в меридиональном направлении атмосферного фронта с волнами.

Высотные потоки пока еще продолжают поставлять с юга теплый и влажный воздух, отмечают метеорологи, но в конце недели еще ожидаются дожди разной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром.

Виной тому – волновой атмосферный фронт, протянувшийся от Республики Коми через Вологодчину, Центральную Россию, Черноземье и до низовий Дона. Вдоль этой линии раздела воздушных масс выросли башенки кучево-дождевых облаков высотой до 9–11 км, что указывает на их грозовой потенциал, а кое-где на метеорадаре фиксируются даже ячейки града.

В ближайшие выходные дни и в начале последней недели месяца погода и вовсе вернется на условные две недели назад. Среднесуточная температура ожидается на градус-полтора ниже нормы.

27-28 мая в Москве и Ярославле днем ожидается от 16 до 22 градусов тепла, ночью не ниже +10. В Санкт-Петербурге волна прохладного воздуха понизит дневную температуру до +13 градусов.

В начале следующей неделе атмосферный фронт сместится на восток, а в регион распространится прохладная и более сухая воздушная масса – в дневные часы воздух начнет прогреваться и температурный фон вернется в норму.

Атмосферное давление в выходные 747-749 мм ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

На следующей недели вероятность осадков сохранится, но температура воздуха вернется в свое климатическое русло: днем потеплеет до 23 градусов, но теплой, а уж тем более жаркой погоды пока ожидать не стоит.

Самым жарким 28 мая в Рыбинске было в 2007 году: +32,8 градуса, а в это день 1975 года в городе было всего +0,1.