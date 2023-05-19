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Остудит и смочит

19.05.2023, 7:07, Погода
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Ближайшие выходные будут относительно прохладными, с небольшими дождями.

К началу второй половины этой недели температурный фон в центрально-европейской части России достиг своего максимума. Но уже сегодня погода вернется в рамки умеренного тепла, а в субботу и воскресенье похолодает. Дискомфорт в погоду внесут и дожди, предупреждают метеорологи.

Уже в пятницу погоду в регионе будет определять фронтальный раздел между двумя антициклонами. Один из них уже сместится на восток, другой пока находится над югом Балтики. Атмосферный фронт и внесет коррективы в погоду ближайших дней.

В выходные на фронтальной волне сформируется небольшой высотный циклон, который продолжит время от времени поливать дождями. Из-за свежего северного ветра и пасмурной погоды показания термометров окажутся немного ниже положенной климатической нормы.

20-21 мая в Москве и Ярославле днем температура не превысит 17 … 19 градусов тепла, а ночью ожидается около +11. В Санкт-Петербурге осадков не ожидается, и солнечная погода обеспечит вполне комфортную погоду – в дневные часы до +21 градусов.

Атмосферное давление в выходные 756-753 мм ртутного столба, ветер северных направлений до 4 метров в секунду.

На следующей недели вероятность осадков сохранится, но температура воздуха вернется в свое климатическое русло: днем потеплеет до 23 градусов.

Самым жарким 21 мая в Рыбинске было в 2014 году: +29,3 градуса, а 20 мая 1974 года в городе было -1.




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