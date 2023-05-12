Весна вернулась после праздников

Начало мая в центрально-европейском регионе России выдалось холодным, но не надолго.

Температура воздуха в первой декаде месяца была заметно ниже нормы, местами шел снег, а по ночам случались заморозки.

Но после майских праздников синоптическая ситуация стала меняться. В регион начал распространяется антициклон из Европы, а с севера заток холода оказался перекрыт атлантическими циклонами.

И уже к концу недели установилась вполне майская погода, которая в предстоящие выходные дни порадует солнцем и теплом.

В Москве и Санкт-Петербурге 13-14 мая в дневные часы ожидается до 23 градусов тепла, а ночью не ниже +8. В Ярославской области будет на пару градусов прохладнее.

Атмосферное давление в выходные 753-755 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 4 метров в секунду.

По прогнозу метеорологов, на следующей неделе характер погоды не изменится – будет тепло и без осадков.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 14 мая было в 2013 году: +28,8 градуса. А 13 мая 2000 года в городе было холодно: -1,5 градуса.