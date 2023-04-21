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Тепло и без осадков

21.04.2023, 7:07, Погода
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До середины следующей недели в центрально-европейской части России на повышенном фоне атмосферного давления сохранится теплая погода преимущественно без осадков.

Температурный фон в конце этой и начале следующей недели окажется выше климатической нормы на 2-3 градуса, но большая разница между ночными и дневными показаниями термометров сохраниться, отмечают метеорологи.

Впрочем, если до конца месяца ситуация не изменится, то нынешний апрель войдет в пятерку самых теплых за всё время инструментальных наблюдений.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле к началу следующей недели дневная температура повысится до 20 градусов тепла. В ночные часы столбики термометра не будут опускаться ниже +5.

В начале следующей недели характер погоды не измениться – будет тепло и преимущественно без осадков. Но в дальнейшем погода испортится – ожидаются дожди с последующим похолоданием.

Атмосферное давление в 22-23 апреля 746-750 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 22 апреля было в 2000 году: +22,0 градуса. А в этот день 2009 года в городе было по-зимнему холодно: -6,8 градуса.




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