Циклоны скорректировали тепло

Всю неделю погода в центрально-европейской части России была если не идеальной, то близкой к идеальной. Регион оставался под влиянием обширного антициклона, было солнечно и очень тепло.

Но сейчас этот очаг высокого давления начинает слабеть, и по перифериям его теснят циклоны. Один принесёт сильные ливни на юг, а другой – небольшие снегопады в Сибирь и Уральский регион. Но если первый будет забрасывать в зону антициклона тёплый воздух из субтропиков, то в тылу второго, напротив, начнётся арктическое вторжение.

Антициклон, сместившись центром в северные широты, сохранит в субботу фон повышенного атмосферного давления, опережая норму на 10-15 единиц, но температурный фон, по сравнению с серединой недели, заметно понизиться (ночью похолодает до -3 градусов). Но уже в воскресенье тропосферные ведущие потоки начнут подворачивать к южным румбами и температура вновь начнет повышаться.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле к началу следующей недели дневная температура повысится с +7 … +9 градусов до 13 тепла.

В начале следующей недели характер погоды не измениться.

Атмосферное давление в 15-16 апреля 759-760 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 15 апреля было в 2021 году: +20,5 градуса. А в 16 апреля 1998 года в городе было по-зимнему холодно: -9,3 градуса.