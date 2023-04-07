Немного выше нормы

Обширный антициклон установил свое влияние на значительной части севера и центра Европейской России.

В регионе прогнозируется большой суточный ход температуры воздуха: ночами местами температура может понижаться до отрицательных значений, а вот днем воздух будет хорошо прогреваться.

В Москве и Ярославле в дневные часы до 11 градусов тепла, ночью 0 … +3. В Санкт-Петербурге на пару градусов прохладней.

В начале следующей недели станет еще немного теплее. Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 1-4 градуса. По дневным показаниям термометров погода будет ощущаться еще более по-весеннему теплой.

Атмосферное давление в 8-9 апреля 756-757 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 8 апреля было в 2008 году: +18,8 градуса. А в этот день 1955 года в городе было очень холодно: -18,1 градуса.